Borsa: Milano chiude sulla parità con in luce Leonardo, Nexi

Bene anche Iveco, Tim. Vendite su Moncler, Buzzi e le banche

MILANO, 26 GIU – La Borsa di Milano agguanta nel finale la parità in un seduta all’insegna dell’incertezza. Sul Ftse Mib (+0,0,8% a 39,351 punti) ancora in rialzo il settore della difesa con Leonardo in prima fila (+4,28%). Corrono poi Nexi (+3,28%) e Iveco (+2,46%) insieme a Italgas (+2,2%), StM (+2,18%) e Amplifon (+2,12%). Sale anche Tim (+1,98%) con Berenberg che vede un miglioramento delle prospettive delle società di Tlc europee. Sul fronte opposto del listino Moncler (-2%) Buzzi (-1,85%) e Unipol (-1,83%). Vendite poi tra i bancari su Mps (-1,39%) che ha riunito il cda per l’aumento al servizio sull’offerta per Mediobanca (-1,24%). Tra gli altri titoli rialzo contenuto per Campari (+0,68%) che a scambi chiusi ha comunicato la cessione di Cinzano a Caffo, il gruppo dell’Amaro del Capo.

