Borsa: Milano consolida i 40mila punti, in luce Tim a +1,9%

agenzia

Lente su Unicredit e Bpm. Vendite su Stellantis. Spread a 101

MILANO, 14 MAG – La Borsa di Milano consolida i 40mila punti e sale cauta a +0,14% mentre lo spread non rompe la soglia dei 100 punti. Il differenziale tra Btp e Bund oscilla su quota 101 punti con il rendimento che scende al 3,68%. Sul Ftse Mib si mette in luce Tim (+1,9%) con Kepler Cheuvreux che alza il target price a 0,5 euro. In recupero poi A2a (+1,24%) dopo la trimestrale. Lente poi su Unicredit (+0,92%) con l’incontro tecnico al Mef domani nell’ambito del Golden Power sull’ops relativo a Banco Bpm (+0,97%). Tra gli altri buon passo di Unipol (+1,11) Sul fronte opposto le prese di beneficio zavorrano Stellantis (-1,9%). Male poi Buzzi (-1,3%), StM (-1,55%), Mediobanca (-1,04%).

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA