Borsa: Milano contiene il calo, le banche tengono

agenzia

Bene Unicredit, tengono Untesa, Mps e Bper

MILANO, 25 SET – Le auto frenano la Borsa di Milano che chiude in calo dello 0,12% ma riesce a far meglio del resto dell’Europa, grazie all’andamento controcorrente dei titoli del settore banche. Il clima sul Vecchio Continente si è appesantito a causa dei dubbi sull’efficacia delle misure di stimolo della Cina e sui timori per il generale indebolimento dell’economia. A Piazza Affari però solo Nexi scivola (-3,11%) mentre Unicredit svetta con un +1,64 per cento. Bene anche Banco Bpm (+0,2%) mentre Intesa Sanpaolo, Mps e Bper si fermano praticamente invariate. Sul listino pesa piuttosto il calo di Stellantis (-1,5%) con Ferrari (-1,24%) e Pirelli (-1,2%).

