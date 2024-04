Borsa: Milano cresce piano con l’Europa in attesa di Wall street

agenzia

Ftse Mib +0,6%, spread calmo, bene Tim. Limate Campari e Inwit

MILANO, 08 APR – Piazza Affari supera la boa di metà giornata in leggero rialzo in linea con gli altri mercati europei, in attesa dell’avvio di Wall street e di segnali più chiari dalle banche centrali sulla politica di taglio dei tassi. Parigi, Francoforte e Milano salgono infatti dello 0,6%, con Amsterdam in aumento dello 0,3% e Londra dello 0,2%. Resta incerta Madrid, che cede lo 0,1%. Spread Btp-Bund in leggero calo a quota 140 punti base, gas stabile a 26 euro al Megawattora. Tra i titoli principali del listino milanese sempre bene Interpump (+3,4%), Iveco (+2,8%) e Saipem, che sale del 2,4%. Acquisti crescenti anche su Tim in aumento del 2% dopo le conferme del gruppo sui tempi di cessione della rete e sulla sostenibilità post-operazione. In lieve calo Campari e Inwit, che cedono circa mezzo punto percentuale.

