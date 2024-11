Borsa: Milano debole (-0,4%) dopo l’avvio di Wall street

agenzia

Europa piatta. Euro solido, calmo lo spread. Male Ferrari (-6%)

MILANO, 05 NOV – Mercati azionari del Vecchio continente senza una direzione precisa dopo l’avvio di Wall street e l’attesa per le elezioni statunitensi, con Milano fiacca che cede lo 0,4%. Leggere tensioni sui titoli di Stato con il rendimento del Btp fino al 3,7% ma, trattandosi di un movimento comune per i bond europei, lo spread con la Germania resta calmo sui 126 punti base. Solido l’euro che ha toccato anche il rapporto di 1,09 contro il dollaro. Piatto l’oro sui 2.750 dollari all’oncia, con il petrolio che prova a tenere i 72 dollari al petrolio, mentre il gas sale dell’1,5% poco sotto i 41 euro al Megawattora. In questo quadro in Piazza Affari pesa lo scivolone della Ferrari, che cede il 6% a 409 euro dopo i conti. Deboli Stellantis e Tim che perdono poco più di un punto percentuale, mentre sale del 2,5% Leonardo a 22,3 euro.

