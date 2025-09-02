Borsa: Milano debole (-0,7%) con l’Europa, male Mps e Mediobanca

agenzia

Spread calmo, euro in calo, forti petrolio e oro. Cresce Ferrari

MILANO, 02 SET – Dopo una partenza attorno alla parità, i mercati azionari europei hanno virato in terreno negativo, con Francoforte in calo dello 0,9%, Madrid dello 0,8% e Milano dello 0,7% con l’indice Ftse Mib. In ribasso dello 0,6% la Borsa di Amsterdam e di mezzo punto percentuale Londra, mentre Parigi è piatta. Agli operatori sembrano non piacere le incertezze sulla prossima politica monetaria di Fed e Bce, oltre a quelle sui dazi statunitensi. In questo clima, calmo comunque lo spread a 87 punti base, mentre è in calo dello 0,4% l’euro contro il dollaro a quota 1,165. Tra le materie prime, forti sia il petrolio (+1,8% oltre i 65 dollari al barile), sia l’oro che continua a segnare nuovi record, con il future a dicembre arrivato ai 3.578 dollari all’oncia. In questo quadro in Piazza Affari, tra i titoli principali, il peggiore è Monte dei Paschi, che cede il 2,4% a 7,68 euro, trascinando con sé anche Mediobanca (-2% a 20,28) dopo che il rilancio di 0,9 euro ad azione e la rinuncia alla condizione del conseguimento del 66,7% capitale di Piazzetta Cuccia ha reso ancora più probabile la riuscita dell’operazione della banca toscana. Perdono due punti percentuali la Popolare di Sondrio e Tim, mentre gli acquisti si concentrano su Brunello Cucinelli e Ferrari, che salgono rispettivamente dell’1,2% e dell’1,9%.

