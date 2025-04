Borsa: Milano debole (-0,9%) con l’Europa dopo Wall street

agenzia

Euro e spread stabili. Giù Leonardo e Mediobanca, bene Campari

MILANO, 02 APR – Mercati azionari del Vecchio continente sempre negativi nella giornata dell’annuncio dei dazi Usa, dopo l’avvio in ribasso di Wall street: in un clima molto nervoso e volatile la Borsa peggiore è quella di Francoforte che cede l’1,4%, seguita da Milano che oscilla attorno alla perdita dello 0,9%. Parigi cede lo 0,8%, con Londra e Amsterdam in ribasso dello 0,7%. Prova a tenere Madrid, che comunque è limata dello 0,3%. L’euro è stabile contro il dollaro su quota 1,082, con lo spread tra Btp e Bund senza scosse a 111 punti base. In questo contesto tra i titoli principali di Piazza Affari il più debole è Leonardo che cede quasi tre punti percentuali, seguito da Recordati in ribasso del 2,7%. Nel settore finanziario Mediobanca perde il 2% a 17,2 euro. Bene invece Campari, che cresce del 2,1%.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA