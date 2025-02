Borsa: Milano debole con Ferrari, positive Mediolanum e Mps

agenzia

In calo Generali (-1,3%), piatte Mediobanca e Unicredit

MILANO, 05 FEB – Piazza Affari nei primi scambi accentua leggermente la tendenza negativa dell’avvio: l’indice Ftse Mib perde lo 0,5%, con Ferrari che è il titolo più pesante tra i principali (-1,8% a 440 euro) dopo la corsa di ieri. In calo anche Iveco (-1,6%), Stm (-1,5%), Unipol e Generali, che cedono l’1,3%. Attorno alla parità Unicredit e Mediobanca, in rialzo di mezzo punto percentuale Mps e Banca Mediolanum. Sempre in calo i rendimenti sui titoli di Stato europei, con il Btp a 10 anni al 3,47% e lo spread con la Germania calmo attorno a quota 109 punti base.

