Borsa: Milano e l’Europa aspettano calme Wall street, bene Bper

agenzia

Bene anche la Popolare di Sondrio, Erg e Tim. Spread piatto

MILANO, 30 AGO – Piazza Affari e i mercati azionari europei aspettano senza sussulti l’avvio di Wall street, con la Borsa di Milano che sale dello 0,6% e quella di Amsterdam che è la peggiore in calo dello 0,1%. I dati dell’inflazione in Europa non hanno mosso i listini e a Milano spiccano sempre i titoli della Popolare di Sondrio e di Bper, che salgono entrambi del 2,3%. Bene anche Erg e Tim in rialzo dell’1,7%. Debole Diasorin, che scende dell’1,6%. Tra i titoli minori corre la Juventus, che cresce del 6% a 2,8 euro ai massimi da un anno. In Europa corre a Stoccolma il gruppo di recupero dei crediti Intrum dopo aver ottenuto il sostegno degli obbligazionisti per avviare la ristrutturazione del debito: il titolo sale del 10% a 47,4 corone svedesi. Sempre calmo lo spread Btp-Bund a 138 punti base e il dollaro a 1,108 contro il dollaro. Nel settore dell’energia, il gas ha accelerato e sale del 3% a 40 euro al Megawattora, mentre il petrolio è piatto sotto i 76 dollari al barile.

