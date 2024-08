Borsa: Milano e l’Europa positivi con Wall street, bene Leonardo

agenzia

Acquisti anche su Stellantis e Tim, corsa per la Juventus (+11%)

MILANO, 14 AGO – Dopo l’avvio di Wall street di qualche frazione sopra la parità, Piazza Affari e gli altri listini azionari europei proseguono la loro seduta in rialzo, con Milano (+0,8%) sempre la migliore grazie a un aumento che ha raggiunto anche il punto percentuale. Sulle altre piazze finanziarie si va da una crescita di mezzo punto percentuale di Parigi a quello dello 0,2% di Madrid. Lo spread tra Btp e Bund tedeschi a 10 anni rimane calmo a 137 punti base, con l’euro che accelera (+0,3%) leggermente rispetto al dollaro a quota 1,102. Sul fronte dell’energia il petrolio sale di mezzo punto percentuale a 78,7 dollari al barile, mentre il gas tiene quota 39 euro al Megawattora. In questo clima in Piazza Affari tra i titoli principali il migliore è Leonardo che sale del 2,7%, con Stellantis che cresce del 2,5% e Tim in rialzo di quasi due punti percentuali. In tenuta le banche, con qualche vendita su Mps (-0,4%). Nel paniere a bassa capitalizzazione corsa per la Juventus che cresce dell’11% a 2,43 euro.

