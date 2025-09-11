Borsa: Milano e l’Europa tengono prima della Bce, bene Parigi

agenzia

Lo spread Italia-Germania torna sotto gli 80 punti. Debole Nexi

MILANO, 11 SET – Milano e i mercati azionari del Vecchio continente restano in territorio positivo poco prima dell’esito della riunione della Bce che, secondo la grandissima maggioranza degli analisti, manterrà i tassi invariati, con la successiva conferenza stampa della presidente Christine Lagarde. Bene Parigi che cresce dello 0,9% dopo le proteste di piazza, con Milano in rialzo dello 0,6% e Londra di mezzo punto. In aumento dello 0,3% Francoforte, Amsterdam e Madrid. Lo spread tra Italia e Germania scende sotto quota 80 euro (a 79,5 punti base), mentre il differenziale con la Francia oscilla sulla parità. Euro in marginale ribasso a 1,168 contro il dollaro. Tra i titoli principali di Piazza Affari prosegue la corsa di Buzzi, che sale dell’8% dopo un report positivo di JpMorgan. Bene anche Tenaris (+2,6%), con Azimut in aumento dell’1,8% e Leonardo dell1,6%. Dopo una partenza positiva Mps e Mediobanca si muovono di qualche frazione sotto la parità. Debole Nexi, in calo dell’1,2%.

