Borsa: Milano fiacca (-0,5%) con l’Europa dopo Wall Street

agenzia

Debole l'euro, scivola il gas. Giù Stellantis (-4%), bene Mps

MILANO, 16 DIC – Mercati azionari del Vecchio continente in calo nella settimana delle decisioni della Federal reserve sui tassi, che saranno seguite da quelle della Banca d’Inghilterra e del Giappone. Dopo l’avvio di Wall Street la Borsa più pesante è quella di Parigi, che scende dello 0,9% anche sulle tensioni politiche interne, seguita da Milano (-0,5%), con Londra e Amsterdam che cedono lo 0,4%. Poco sotto la parità Francoforte e Madrid. L’euro resta debole e fatica a tenere quota 1,05 contro il dollaro, mentre lo spread Btp-Bund è stabile sui 114 punti base. Sul fronte delle materie prime, il gas prosegue nel suo momento di forte calo e cede il 4% sotto i 40 euro al Megawattora. Negativo il petrolio, che scende di un punto percentuale a 70,5 dollari al barile. In questo clima in Piazza Affari, tra i titoli principali, prosegue lo scivolone di Stellantis che cede il 4,8% a 12,7 euro, con Iveco in calo di quattro punti. Piatta Tim, in rialzo di poco più dell’1% Mps e Bper.

