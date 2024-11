Borsa: Milano fiacca (-0,5%) dopo l’avvio, male Stellantis

agenzia

Giù anche Iveco. Positivi dopo i conti Mps, Unipol e Pirelli

MILANO, 08 NOV – Dopo una partenza attorno alla parità, Piazza Affari si muove in terreno negativo e, con una perdita dello 0,5% nell’indice Ftse Mib, è la peggiore nei primi scambi in Europa, dove le altre Borse restano incerte. A Milano in un clima molto nervoso e volatile, con un calo degli indici principali che ha toccato anche il punto percentuale, vendite consistenti su Iveco (-3,7%), Azimut (-3%) e Stellantis, che cede il 2,9% a 12,6 euro. Nel settore del credito il Banco Bpm perde l’1,9%. Piatta Poste, provano a tenere dopo i conti Unipol e Mps, in rialzo entrambe di circa un punto percentuale. Bene Pirelli, che sale del 2% a 5 euro. In allentamento la tensione sui titoli di Stato, con i bond europei che vedono scendere i rendimenti in modo piuttosto uniforme di circa sei punti basi. Calmo quindi lo spread attorno a quota 128.

