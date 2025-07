Borsa: Milano fiacca con Diasorin e banche, corre Stellantis

agenzia

Male Bpm, Campari e Moncler. Debole Mps, bene Mediobanca e Stm

MILANO, 21 LUG – Seduta fiacca a Piazza Affari, con il listino milanese che recupera sul finale in scia al buon andamento di Wall Street. Il Ftse Mib ha ceduto lo 0,36% appesantito da Diasorin (-1,7%) e Banco Bpm (-1,6%), debole in attesa di conoscere le decisioni di Unicredit (-0,05%) sul destino della sua offerta. Fiacche anche Campari (-1,4%), Amplifon (-1,1%) e Moncler (-1,1%) mentre proseguono i negoziati tra Usa e Ue sui dazi, tra le banche deboli Bper (-1%) e Popolare di Sondrio (-0,9%) nel giorno della riapertura dell’opas, così come Mps (-0,5%), scivolata sotto quota 7 euro mentre l’ad Luigi Lovaglio è in trasferta a New York per spiegare ai grandi fondi Usa l’operazione con Mediobanca, salita invece dell’1,2%, con il premio chiesto dalla Borsa a Siena che torna ad allargarsi. Svetta in testa al Ftse Mib Stellantis (+1,5%) dopo la ‘pulizia’ fatta dal neo ad Antonio Filosa e costata 2,3 miliardi di euro di perdite nel semestre, seguita da Stm (+1,5%). Bene le utilities con A2A (+1%), Hera (+0,7%), Snam (+0,6%) ed Enel (+0,6% rettificando i valori di Borsa dello stacco della cedola mentre in valore assoluto il titolo ha ceduto il 2,6%).

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA