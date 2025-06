Borsa: Milano fiacca con l’Europa dopo Wall street, giù Madrid

agenzia

In crescita petrolio e gas. Spread Btp-Bund tiene sui 90 punti

MILANO, 11 GIU – Piazza Affari (indice Ftse Mib -0,1%) frena di qualche frazione dopo l’avvio di Wall street, con Madrid più pesante (-0,8%) a causa soprattutto di un rallentamento del settore bancario. Sempre attorno alla parità le altre Borse europee, comunque in un clima leggermente più negativo. A Milano in particolare Nexi cede l’1,8%, Mps l’1,4%, Mediobanca quasi un punto percentuale. Piatta Unicredit, in crescita di un punto Stm, A2a e Italgas. Forte Azimut, che sale del 2,3%. Sempre tonico l’euro su quota 1,146 contro il dollaro, bene lo spread Btp-Bund poco sopra i 90 punti base. Nel settore energia, il petrolio cresce dell’1,9% sopra i 66 dollari al barile, mentre il gas sale di quasi tre punti percentuali a 35,6 euro al Megawattora.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA