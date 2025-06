Borsa: Milano fiacca con l’export, male Stellantis e Iveco

agenzia

Bene difesa e petroliferi, salgono Leonardo, Tenaris e Sondrio

MILANO, 02 GIU – Piazza Affari oscilla attorno alla parità dopo i primi scambi, in un clima di debolezza sui listini azionari innescato dal riemergere delle tensioni commerciali. Il Ftse Mib cede lo 0,05%, appesantito dai titoli legati all’export, più esposti ai dazi. A guidare i ribassi sono Stellantis (-3,5%), Iveco (-2,7%), Amplifon (-2%), Cucinelli (-1,8%), Stm (-1,8%), Moncler (-1,7%) e Campari (-1,5%) mentre avanzano i titoli della difesa, petroliferi, banche e utilities con in luce Leonardo (+3,6%), Tenaris (+2,5%), Popolare di Sondrio (+1,3%), Eni (+0,9%) e Unicredit (+0,9%). Bene anche Bper (+0,6%) che attende in settimana il via libera della Consob alla pubblicazione del prospetto sull’ops sulla Sondrio, Italgas (+1%) e Mps (+0,7%). Fuori dal Ftse Mib sale Illimity (+0,9%) dopo che alcuni soci rappresentanti insoddisfatti dell’offerta di Banca Ifis (-0,6%) hanno stretto un patto di consultazione sul 27% del capitale.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA