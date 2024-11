Borsa: Milano fiacca con Londra in attesa del voto negli Usa

agenzia

L'Europa tiene, euro in rialzo. Male Ferrari (-7%) dopo i conti

MILANO, 05 NOV – Piazza Affari si è preparata alla elezioni statunitensi con una seduta leggermente negativa: l’indice Ftse Mib ha concluso in ribasso dello 0,20% a 34.472 punti, l’Ftse All share in calo dello 0,15% a quota 36.558. In questo modo Milano è stata la Borsa di qualche frazione peggiore, con i mercati azionari del Vecchio continente generalmente in leggera crescita: il listino migliore è stato quello di Francoforte, che ha chiuso con un aumento dello 0,5%, seguito da Parigi positivo dello 0,4%. In crescita dello 0,3% Amsterdam, con Madrid positivo dello 0,2%. In calo invece dello 0,1% Londra. In progressivo rafforzamento (+0,4%) l’euro contro il dollaro a un rapporto di 1,092, mentre lo spread tra Btp e Bund tedeschi a 10 anni è stato in leggera contrazione a 124 punti base contro i 126 dell’avvio. Sul fronte delle materie prime gas in marginale rialzo sul mercato di Amsterdam con una chiusura in crescita dello 0,4% a 40,4 euro al Megawattora. In leggero rialzo anche il petrolio, che cerca di raggiungere i 72 dollari al barile. In questo clima generale, in Piazza Affari ha pesato lo scivolone di Ferrari, che ha chiuso in calo del 7% a 407 euro dopo i dati del terzo trimestre dell’anno, con gli analisti che si attendevano una migliore ‘resistenza’ del gruppo in questo momento di mercato difficile per le case automobilistiche. In ribasso di un punto percentuale Tim, piatta Pirelli, in aumento del 2,7% la Popolare di Sondrio che ha comunicato la trimestrale a mercati chiusi. Molto bene Leonardo, in crescita del 3,7% a quota 22,5.

