Borsa: Milano forte (+1,9%) dopo voto in Francia, bene le banche

Corrono Bper, Mps e Banco Bpm, bene anche Stellantis

MILANO, 01 LUG – Piazza Affari resta in forte rialzo nelle prime battute della seduta dopo il voto francese, confermandosi tra le Borse migliori del Vecchio continente. L’indice Ftse Mib sale dell’1,9% con gli operatori che vedono confermate dalle urne le previsioni della vigilia formulate dagli analisti finanziari. Parigi corre del 2,6% anche sulla vittoria non schiacciante del Rassemblement national con gli equilibri del Parlamento che verranno decisi dal turno del ballottaggio, mentre il listino azionario di Francoforte resta più cauto e sale di circa un punto percentuale. Lo spread tra Francia e Germania si mantiene sui 73 punti base dell’avvio, ai livelli più bassi delle ultime due settimane, mentre quello italiano scende anche sotto quota 150 ‘basis point’. L’euro è in aumento dello 0,4% a 1,076 contro il dollaro. In questo contesto, in Borsa a Milano bene soprattutto le banche, con Bper in aumento del 5,4%, Mps di quattro punti a 4,56 euro, Banco Bpm del 3%. Forte anche Stellantis che sale del 2,7%. Cauta Leonardo, di qualche frazione sotto la parità.

