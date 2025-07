Borsa: Milano frena (+0,1%) con Stm, bene Prysmian e Saipem

agenzia

Male Moncler, avanzano Tim, Iveco e Unicredit

MILANO, 24 LUG – Frena dopo un avvio brillante Piazza Affari, con l’indice Ftse Mib che riduce i rialzi allo 0,1%. A pesare sul listino sono le vendite su Stm (-12,8%), che sconta il rosso inatteso del secondo trimestre e previsioni deludenti per quello in corso. Male anche Moncler (-4,2%) dopo i conti del semestre, seguita dalla Popolare di Sondrio (-2%) e da Cucinelli (-1,3%). Deboli tutte le utilities con in testa Enel (-0,3%). In luce invece Prysmian (+2,7%) e Saipem (+2,3%) dopo l’accordo per la fusione con Subsea7 e i conti, che invece non smuovono Italgas (+0,1%). Avanzano Tim (+1,5%), Iveco (+1,3%) e Unicredit (+1,3%) all’indomani di conti oltre le attese e della fine dell’ops su Banco Bpm. Bene anche Recordati (+1%), Mediolanum (+1,1%) e Iveco (+1%).

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA