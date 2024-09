Borsa: Milano frena (-0,5%), pesanti Iveco e Cucinelli

agenzia

Bene Terna, Italgas e Snam

MILANO, 20 SET – Piazza Affari frena (-0,5%) all’indomani di una giornata di generale rialzo. Prevalgono le prese di beneficio che colpiscono in prima battuta Iveco (-3%), Brunello Cucinelli (-2,9%), Stm (-2,37%). Svetta invece Terna (+0,66%) insieme a Italgas e Snam, entrambe in crescita dello 0,66%. Bene poi Unipol (+0,58%). In linea col listino di muove Campari (-0,3%), reduce dal rimbalzo legato agli acquisti dell’azionista Lagfin che hanno permesso al titolo di recuperare ieri le perdite segnate mercoledì per l’uscita di scena del ceo. Tra i titoli minori Lottomatica (-2,4% a 11,3 euro) si porta verso il prezzo di 11,1 euro del collocamento con cui il socio di controllo Gamma ha alleggerito la propria quota.

