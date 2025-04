Borsa: Milano gira al rialzo (+0,5%) effetto trimestrali

agenzia

Balzo di Saipem, Stm ed Eni, giù Iveco, bene Mps, giù Mediobanca

MILANO, 24 APR – Gira in territorio positivo Piazza Affari nella prima mezz’ora di scambi con l’indice Ftse Mib in crescita dello 0,5% a 36.642 punti. A sostenere il listino le trimestrali di Eni (+2,6%), Saipem (+2,5%) ed Stm (+1,72%). Acquisti anche su Hera (+1,24%), Italgas (+1,22%), Tim (+1,14%), A2a (+1,08%), Terna (+0,97%) e Snam (+0,92%). Difficoltà per Iveco (-1,83%), Moncler (-1,36%) e Stellantis (-0,72%), nel giorno dei dati sulle immatricolazioni di auto in Europa. In ordine sparso le banche. Svetta Mps (+0,81%), seguita da Banco Bpm (+0,48%), Unicredit (+0,4%), Popolare Sondrio (+0,33%) e Intesa (+0,15%). Debole Mediobanca (-0,16%). Poco mossa Generali (+0,32%) nel giorno dell’assemblea sul bilancio e sul rinnovo del consiglio di amministrazione.

