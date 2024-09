Borsa: Milano gira in calo (-0,27%) con Nexi e Stellantis

agenzia

Francoforte -0,5% con Bmw, Parigi -0,5%, Londra -0,19%

MILANO, 25 SET – Piazza Affari frena e gira in calo, insieme alle altre Borse europee. Il Ftse Mib cede lo 0,27% con Nexi che scivola in calo del 2,66% e Stellantis che cede l’1,79 per cento. Tengono Prysmian (+1,8%) e Unicredit (+1,5%). Anche Francoforte perde terreno (-0,5%) per colpa delle auto con Bmw che cede il 2,8%, Parigi perde lo 0,5% e Londra lo 0,19 per cento.

