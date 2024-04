Borsa: Milano immobile, frenano Mps e Tim, acquisti su Recordati

agenzia

Sprint di Civitanavi dopo Opa di Honeywell per lasciare listino

MILANO, 27 MAR – Appare immobile sulla parità Piazza Affari dopo oltre mezz’ora di scambi, con il paniere spaccato in due. Frena Mps (-2,23%) che riduce il calo dell’apertura, quando si è adeguata allo sconto del 2,49% con cui il Tesoro ha ceduto un ulteriore pacchetto del 12,5% dell’Istituto. Segno meno anche per Tim (-1,23%), Amplifon (-0,71%), Bper (-0,7%), Fineco (-0,57%) e Prysmian (-0,52%). Acquisti su Recordati (+0,86%), Saipem (+0,62%), Diasorin (+0,57%), Nexi (+0,55%), Azimut (+0,44%), Leonardo (+0,39%) e Cucinelli (+0,38%). Poco mosse Moncler (+0,32%), Stellantis (+0,28%), Ferrari (+0,27%) ed Stm (+0,16%). In calo Eni (-0,38%) con il greggio, si muovono a cavallo della parità invece Bps (+0,14%), Intesa (+0,12%) e Unicredit (-0,22%). Tra i titoli a minor capitalizzazione sprint di Bioera (+17,19%) e Civitanavi su Egm (+14,39% a 6,2 euro), ancora sotto i 6,3 euro dell’Opa di Honeywell At per il ritiro del titolo dal listino. Difficoltà per Netweek (-7,61%) e The Italian Sea Group (-7,55%).

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA