agenzia
Borsa: Milano in avvio +0,29%, di corsa Mps e Mediobanca
Bene Stellantis, Prysmian, Banco Bpm , giù Leonardo
MILANO, 09 SET – La Borsa di Milano sale in avvio dello 0,29% con il Ftse Mib a quota 41.844 punti. Balzo di Mps (+3,75%) e di Mediobanca (+3,64%) dopo il successo dell’opas di Siena su Piazzetta Cuccia. Tra gli altri titoli bene Prysmian (+1,14%), Stellantis (+0,94%) e, sempre nel credito, Banco Bpm (+0,84%). Vendite su Leonardo (-2,38%).
