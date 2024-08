Borsa: Milano in calo con Fineco e Campari, recupera Nexi

agenzia

Deboli il Banco e Saipem, bene Generali. Trevi e Dovalue ko

MILANO, 08 AGO – I dati sul mercato del lavoro americano, con le richieste iniziali di sussidi di disoccupazione cresciute meno delle attese, rincuorano Piazza Affari che nel pomeriggio recupera buona parte delle perdite accumulate in mattinata, quando il Ftse Mib era arrivato a perdere l’1,5%. L’indice delle blue chip del listino milanese ha perso alla fine lo 0,28%, penalizzato da Fineco (-2%), Campari (-1,9%), Banco Bpm (-1,5%), Saipem (-1,4%), Ferrari (-1,4%), Mediolanum (-1,3%), Erg (-1,3%), Moncler (-1,1%) e Mediobanca (-1%). In controtendenza Nexi (+1,2%), A2A (+1,1%) e Interpump (+0,6%), Acquisti anche su Generali (+1,1%) e Unipol (+0,4%) che domani pubblicheranno i risultati. Fuori dal Ftse Mib affondano Trevi (-11%), Technoprobe (-10,5%) e Dovalue (-6,2%), penalizzate dalle semestrali, come pure De Nora, che sconta un report negativo di Jefferies. In luce invece Risanamento (+9,5%) e Gvc (+7,7%), scattata con i conti.

