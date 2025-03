Borsa: Milano in calo con le banche e Fineco, corre Leonardo

agenzia

Avanzano Amplifon e Pirelli, male Bper, Popolare di Sondrio, Mps

MILANO, 10 MAR – Piazza Affari perde smalto dopo un avvio positivo e si muove appena sotto la parità (-0,2%), appesantita dalle vendite sul comparto del credito. Sul listino principale avanza Leonardo (+1,8%), alla vigilia del bilancio e dell’aggiornamento del piano industriale (+1,6%), davanti a Pirelli (+1,6%) e ad Amplifon (+1,6%), in recupero in scia all’annuncio di un’acquisizione in Polonia. In ripresa anche Stellantis (+1,1%) mentre tra le utilities si mette in luce Hera (+1,1%). Guida invece i ribassi Fineco (-2%), seguita da Bper (-1,9%), Popolare di Sondrio (-1,6%) e Mps (-1,6%). Vendite anche su Buzzi (-1,6%), Iveco (-1,2%) e Azimut (-1,3%). Fuori dal Ftse Mib corre Maire (+4,7%), mentre scivola la Juve (-5,1%) dopo la pesante sconfitta casalinga con l’Atalanta.

