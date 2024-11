Borsa: Milano in cauto rialzo (+0,36%), brilla Unipol, cede Stm

agenzia

Positiva anche Tim

MILANO, 20 NOV – Avvio in cauto rialzo alla Borsa di Milano (+0,36%) così come sugli altri listini europei dove sono rientrati i timori di un’escalation nella guerra Russia-Ucraina. A Milano alle prima battute si mettono in luce Unipol (+2,1%), Prysmian (+1,8%), Azimut (+1,79%), e Tim (+1,53%). Debole Stmicroelectronics (-0,8%) dopo che ha posticipato l’obiettivo dei 20 miliardi di ricavi. In fondo al paniere principale sono scivolate invece Leonardo (-0,63%), Stellantis (-0,53%), Iveco (-0,48%) e Generali (-0,26%).

