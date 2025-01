Borsa: Milano in luce in Europa (+0,37%) con Leonardo e illimity

agenzia

Gli ordini di fabbrica non pesano su Francoforte (+0,24%)

MILANO, 08 GEN – Dopo un avvio piatto Piazza Affari (+0,37%) e le altre Borse europee hanno trovato coraggio insieme ai futures Usa all’indomani di una brutta seduta a Wall Street, dove è scesa soprattutto il Nasdaq, mentre si è fatta larga l’idea che a causa dell’inflazione un taglio dei tassi da parte della Fed arriverà solo nella seconda parte dell’anno. Stasera verranno resi pubblici i verbali della riunione della Federal Reserve di dicembre. In leggero recupero il dollaro, a 1,032 sull’euro. Milano guadagna lo 0,27% spinta da Leonardo (+4%) che ritocca i massimi, Tenaris (+2,29%) e Mediolanum (+1,88%), quest’ultima grazie alla raccolta record nel 2024. Bene anche le banche guidate da Unicredit (+1,82%) malgrado l’esposto di Banco Bpm (+0,44%) all’antitrust. Vendite invece su Stm (-1,41%), Interpump (-1,09%) e A2a (-1%). Fuori dal paniere principale vola Illimity (+7,86% a 3,65 euro) per l’offerta d’acquisto in azioni e contanti di Banca Ifis (-0,75% a 21,2 euro) che valorizza la banca di Corrado Passera 3,55 euro sulla base delle quotazioni di ieri dell’istituto dei Furstenberg. Altrove il dato in deciso calo peggiore delle attese sugli ordinativi di fabbrica a novembre in Germania non ha effetto su Francoforte (+0,28%) anche perché senza gli ordini su larga scala il dato risulta in leggera crescita. E’ in calo invece Parigi (-0,16%). Cauta Londra (+0,16%)

