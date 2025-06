agenzia

Bene Tim e le banche, debole Iveco

MILANO, 18 GIU – Piazza Affari consolida il suo rialzo, il Ftse Mib si rafforza (+0,24%) con Saipem che guadagna l’1,6 per cento. Bene anche Tim (+1,4%) e le banche. Acquisti in particolare su Bper (+1,1%), Unicredit (+0,9%) e Banco Bpm (+0,8%). Prese di profitto su Class Editori che cede oltre il 2 per cento.

