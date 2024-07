Borsa: Milano in rialzo con Fineco, Iveco e Leonardo

agenzia

Bene Bper, Unicredit, Tim e Mps, fiacche Saipem e Amplifon

MILANO, 04 LUG – Seduta positiva per Piazza Affari che guarda con fiducia all’esito delle elezioni francesi mentre i sondaggi più recenti escludono una maggioranza assoluta dell’estrema destra di Marine Le Pen in Parlamento. Il Ftse Mib ha chiuso la seduta in rialzo dello 0,77%, spinto dagli acquisti su Fineco (+2,5%), che ha raccolto quasi un miliardo a giugno, Iveco (+2,2%) e Leonardo (+2,1%), ancora tonica dopo l’annuncio della jv con Rheinmetall. Proseguono gli acquisti sulle banche, con Bper (+2%) che continua a correre in scia allo swap costruito da Unipol, e Unicredit (+1,8%) che incassa la conferma del giudizio ‘buy’ da parte di Goldman Sachs. Salgono Tim (+1,6%) e Mps (+1%) sempre al centro del risiko bancario. In controtendenza invece Saipem (-0,6%), con la debolezza del petrolio, Amplifon (-0,4%), Banca Mediolanum (-0,3%) e Moncler (-0,3%).

