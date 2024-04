Borsa: Milano in rialzo con l’Europa nella settimana della Bce

agenzia

Rimbalza Tim e torna a 23 cent. In testa Interpump

MILANO, 08 APR – La Borsa di Milano archivia la prima seduta della settimana in rialzo (+0,9% a 34.315 punti), al pari delle altre Piazze europee. La lente è, tra dopodomani e giovedì, all’inflazione Usa, ai verbali della Fed e alla riunione della Bce. Tim rimbalza in Borsa e riconquista quota 23 centesimi (+2,97%) dopo che la società ha ribadito che “non risultano al momento ritardi” sulla cessione di Netco a Kkr “rispetto alla sua programmata esecuzione entro l’estate”. Maglia rosa Interpump (+4,8%), seguita da Iveco (+3,9%) . In evidenza tra i bancari Popolare di Sondrio (+2,1%). Deboli Campari (-0,68%), Inwit (-0,3%), Enel (-0,14%), Snam (-0,12%).

