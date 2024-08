Borsa: Milano incerta (-0,2%) con l’Europa dopo Wall street

agenzia

Spread e gas calmi. Ok Mediolanum, scivola Generali dopo i conti

MILANO, 09 AGO – Mercati azionari del Vecchio continente attorno alla parità dopo l’avvio di Wall street: la Borsa migliore è quella di Madrid che sale dello 0,3%, con Londra positiva dello 0,1%. Piatta Parigi mentre è in calo dello 0,1% Francoforte, con Milano in ribasso dello 0,2% e Amsterdam dello 0,4%. Lo spread è calmo sui 142 punti base, con l’euro stabile a 1,092 contro il dollaro. Sul fronte dell’energia il gas prosegue la seduta piatto sui 40 euro al Megawattora, mentre il petrolio sale dello 0,5% tendendo i 76 dollari al barile. In questo contesto, in Piazza Affari tra i titoli principali il migliore è quello di Banca Mediolanum che cresce del 2,2%, seguito da Nexi in aumento di due punti percentuali. Bene anche Leonardo, con Tim che cresce dell’1,3%. In calo invece dell’1,3% Amplifon e dell’1,5% Stellantis, con Generali che scivola del 2,5% a 22 euro dopo i conti.

