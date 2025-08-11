Borsa: Milano incerta con l’Europa, pesano dazi Cina e Ucraina

agenzia

Atteso taglio Fed in settembre. Cede l'oro dopo corsa di venerdì

MILANO, 11 AGO – Dopo una partenza leggermente positiva, le Borse europee si muovono senza una direzione precisa, in attesa di una decisione sulla moratoria dei dazi Usa alla Cina che scade domani e guardando alle difficili soluzioni per il dossier della guerra in Ucraina. Il focus degli operatori è comunque sempre incentrato sull’inflazione statunitense e sul possibile taglio dei tassi di interesse in settembre da parte della Fed, con il mercato azionario di Madrid che nella mattinata è il peggiore in calo dello 0,6%. L’indice Ftse Mib ondeggia sulla parità, con Recordati e Tim che nel paniere principale spiccano in rialzo di oltre due punti percentuali. Leggera frenata per le banche (Mediobanca -0,3%, Mps -0,7%), con Leonardo sempre debole in ribasso dell’1,7%. Euro stabile contro il dollaro a quota 1,165, spread Btp-Bund a 10 anni calmo tra i 78 e i 79 punti base. Proseguono le prese di beneficio sull’oro dopo i massimi di venerdì in attesa che gli Stati Uniti decidano eventuali dazi sui lingotti: i future a dicembre scambiano a 3.420 dollari, in calo di circa due punti percentuali rispetto alla chiusura della scorsa settimana.

