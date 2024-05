Borsa: Milano invariata, sale Mps, cedono Intesa e Banco

agenzia

Sprint di Newlat dopo l'acquisizione dell'inglese Princes

MILANO, 27 MAG – E’ invariata a 34.489 punti Piazza Affari dopo quasi un’ora di scambi in lieve rialzo. Appare spaccato in due il paniere dei titoli principali, con rialzi per Mps (+1,19%) e segno meno per Mediolanum (-0,9%), Banco Bpm (-0,77%), Mediobanca (-0,72%), Bps (-0,7%) e Intesa (-0,68%). Poco mossa Bper (-0,14%), che resta comunque sotto la parità. In calo anche Diasorin (-0,7%), Mediobanca (-0,68%), Pirelli (-0,68%) ed Stm (-0,65%). Rialzi Saipem (+0,96%), Leonardo (+0,85%), Erg (+0,82%), Enel (+0,81%) e Stellantis (+0,71%), Caurta Eni (+0,25%), in linea con il rialzo del greggio (+0,22% a 77,89 dollari al barile), brillante invece Newlat (+8,68%) dopo l’offerta di acquisto sul 100% dell’inglese Princes.

