Borsa: Milano la peggiore in Europa con Unicredit, crolla Mfe

agenzia

Deboli Ferrari, Leonardo e le banche. Brillano Nexi e Tim

MILANO, 17 SET – La Borsa di Milano segna il peggior risultato in Europa (-1,29%) tra vendite che hanno preso di mira Unicredit (-3,59%), nel giorno in cui Andrea Orcel è intervenuto alla Bofa ceo conference, e altre banche. Gli investitori guardano all’ipotesi che nella manovra finanziaria il governo preveda un altro rinvio della possibilità per gli istituti di credito di trasformare le imposte differite attive (Dta) in crediti d’imposta. Mediolanum ha perso il 2,11%, Banco Bpm l’1,41%, Mps l’1,38%, Bper l’1,32%, Intesa l’1,31%, Bps l’1,29% e Mediobanca l’1,12% alla vigilia del cda di cui si attendono le dimissioni. Hanno fatto peraltro peggio Ferrari (-2,56%) e Leonardo (-2,52%). Bene invece Nexi (+1,89%) e Tim (+1,58%) e Stellantis (+1,2%). Fuori dal paniere principale ha fatto un tonfo Mfe (-7,48% le azioni categoria A e -6% le B) dopo il taglio degli obiettivi della controllata tedesca Prosieben che ha lasciato sul terreno a Francoforte il 4,13% con le peggiorate pagelle degli analisti.

