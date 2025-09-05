Borsa: Milano maglia nera con petroliferi e banche, bene Stm

agenzia

Pesanti Saipem, Tenaris e Unicredit, tengono Mps e Mediobanca

MILANO, 05 SET – Seduta in calo per Piazza Affari, maglia nera tra le Borse europee in una seduta in cui sono prevalse le vendite dopo i dati deludenti sul mercato del lavoro americano. L’indice Ftse Mib ha ceduto lo 0,91%, appesantito dal calo dei petroliferi e dei bancari, sui quali hanno pesato le prospettive di nuovi aumenti della produzione da parte dell’Opec+ e del taglio dei tassi da parte della Fed a settembre. A guidare i ribassi sono state Saipem (-3,2%), Tenaris (-3%), Unicredit (-2,4%), Moncler (-2,4%) ed Eni (-2%). Pesanti anche Popolare di Sondrio (-1,9%), Ferrari (-1,9%), Banco Bpm (-1,7%) e Intesa (-1,3%). In controtendenza invece Stm (+3,8%), Interpump (+2,5%), Amplifon (+1,2%), Pirelli (+1,1%) mentre si fermano le vendite su Mediobanca (+0,2%) e Mps (+0,3%), entrambe in frazionale rialzo.

