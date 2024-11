Borsa: Milano migliora (+0,8%) con l’Europa senza Wall Street

agenzia

Scommesse su Bce dopo inflazione Germania. Corre Remy Cointreau

MILANO, 28 NOV – La Borsa di Milano è migliorata (+0,8%) insieme alle altre Borse europee mentre Wall Street è chiusa per la festività del Thanksgiving. Ha aiutato i listini il fatto che l’inflazione armonizzata in Germania sia rimasta stabile, mentre le previsioni la davano in crescita, a differenza dell’aumento registrato in Spagna. Si è così rafforzata l’idea che la Bce continuerà a ridurre i tassi. Francoforte guadagna lo 0,82 e quasi altrettanto Parigi (+0,78%) Resta indietro invece Londra (+0,16%). A Piazza Affari si mettono in luce Iveco (+4,4%), Nexi (+4,2%), sull’ipotesi dell’acquisto della rete dei pagamenti da porte del socio Cdp, e Stellantis (-2,62%). Segno meno invece per Diasorin (-0,7%) Campari (-0,56%) mentre il concorrente Remy Cointreau, che ha ridotto la guidance sui ricavi e fatto uno scivolone, ora corre grazie ai segnali incoraggianti per il cognac negli Usa. Qualche presa di profitto di Saipem (-0,33%) e Recordati (-0,19%).

