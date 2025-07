Borsa: Milano negativa (-0,6%), cedono Recordati, Buzzi e Banco

agenzia

Spread a 85,6 punti. Balzo di Prysmian, Campari e Stellantis

MILANO, 15 LUG – Appare debole Piazza Affari nell’ultima mezz’ora di scambi, con l’indice Ftse Mib in calo dello 0,6% poco sotto i 40mila punti. In rialzo a 85,6 punti il differenziale tra Btp e Bund tedeschi, con il rendimento annuo italiano in calo di 2,8 punti al 3,56% e quello tedesco di 2,1 punti al 2,7%. Sotto pressione Recordati (-2,69%), insieme al resto del comparto farmaceutico in Europa, per timore dei dazi Usa. Segno meno anche per Buzzi (-2,53%) insieme ai bancari Bper (-2,31%), Banco Bpm (-1,85%) e Popolare Sondrio (-1,78%), brillanti nella vigilia. Cedono anche Leonardo (-1,81%), insieme ai rivali europei, e Iveco (-1,5%). Brillanti invece Prysmian (+2,33%), di cui Barclays ha alzato nella vigilia il prezzo obiettivo. Acquisti anche su Stellantis (+1,36%), Campari (+1,24%) e Amplifon (+1,02%), mentre riduce il rialzo Stm (+0,2%)

