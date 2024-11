agenzia

Pesano Mediobanca, Prysmian e Cucinelli

MILANO, 12 NOV – La Borsa di Milano peggiora ancora, in vista della chiusura della seduta ed in linea con gli altri listini europei. A Piazza Affari il Ftse Mib cede il 2% 33.645 punti. A Piazza Affari in netto calo Mediobanca (-8%), dopo i conti, Prysmian (-5%), Cucinelli (-4,7%).

