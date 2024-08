Borsa: Milano peggiora e cede il 2%, pesano le banche

agenzia

Il Ftse Mib scende 33.105 punti

MILANO, 01 AGO – La Borsa di Milano peggiora, appesantita dalle banche. Gli istituti di credito, in linea con quelli europei, vedono la possibilità di una riduzione dei ricavi da un taglio dei tassi in autunno. Gli istituti di credito italiani sono pesanti nel giorno delle indiscrezioni di stampa sull’ipotesi di un nuovo intervento sugli extraprofitti. A Piazza Affari il Ftse Mib cede il 2% a 33.105 punti. Tra le banche sono in forte calo Mps e Unicredit (-4%), Bper (-3,7%), Intesa e Banco Bpm (-3,2%).

