Borsa: Milano peggiore in Europa guarda ai dazi, scivola Iveco

Piazza Affari -1,1% ma tiene quota 40mila. Giù Iveco e le banche

MILANO, 11 LUG – Ultima seduta di settimana negativa per le Borse europee e per Milano in particolare, di qualche frazione il listino azionario peggiore del Vecchio continente. Con gli operatori che hanno guardato anche alla partita dei dazi con gli Stati Uniti, Piazza Affari ha ceduto con l’indice Ftse Mib l’1,11% mantenendo comunque la soglia psicologica dei 40mila punti, esattamente a quota 40.077. Parigi e Madrid hanno chiuso con un ribasso dello 0,9%, seguite da Francoforte negativa dello 0,8%. Amsterdam ha perso lo 0,6% finale, Londra lo 0,4%. Spread tra Btp e Bund sempre vicino ai minimi dal 2010: il differenziale ha chiuso la giornata a 84,7 punti base, livello già raggiunto ieri, dopo una partenza su quota 86 e una giornata passata attorno agli 85 punti. In leggero rialzo il rendimento dei titoli di Stato europei, con il prodotto del Tesoro al 3,56%. Euro fiacco di qualche frazione sotto quota 1,17 contro il dollaro, mentre è molto forte il Bitcoin che si muove sui 117mila dollari, poco meno del suo massimo storico toccato durante la seduta a quota 118mila. Nel settore dell’energia il prezzo del gas è in leggero aumento: sul mercato di Amsterdam il future sul metano con consegna ad agosto ha chiuso in rialzo dell’1,1% a 35,5 euro al Megawattora. In aumento anche il petrolio: il greggio sale di oltre due punti percentuali oltre i 68 dollari al barile. In questo quadro, in Piazza Affari nel paniere principale il titolo più debole è stato quello di Iveco, sceso del 6% finale a 15,5 euro anche sulle ipotesi di riassetto del settore della Difesa, con Stellantis pesante in ribasso del 4,6% a quota 8,5. Nel comparto del credito, male Banco Bpm (-3,7%) e Unicredit (-2,3%), mentre Mediobanca ha accusato un ribasso dell’1,7% e Mps dell’1,5%. In rialzo dello 0,2% Generali, mentre tra i titoli a elevata capitalizzazione qualche acquisto si è registrato su Saipem (+1%) e Leonardo, che ha concluso in rialzo dell’1,3% a quota 47,2 euro.

