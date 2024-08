Borsa: Milano piatta, brilla Cucinelli, debole Stellantis

agenzia

A2a maglia nera

MILANO, 22 AGO – Seduta piatta a Piazza Affari, dove il Ftse Mib ha chiuso invariato, con un andamento non dissimile da quello dei listini europei che hanno reagito poco agli indici Pmi e ai dati macro americani mentre Wall Street è peggiorata. Per tutti è stata soprattutto una giornata di attesa per l’intervento del presidente della Fed, Jerome Powell, al simposio dei banchieri centrali a Jackson Hole in programma venerdì. In un listino poco convinto, ha brillato il lusso di Brunello Cucinelli (+1,8%) meno quello di Moncler (+0,11%). Bene inoltre i titoli Unicredit (+1,03%), Prysmian (+0,42%), Hera (+0,41%) e Generali (+0,34%). Le vendite invece hanno spinto in fondo al paniere principale A2a (-1,52%), Stellantis (-0,95%), Erg (-0,93%) e Mps (-0,92%).

