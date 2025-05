Borsa: Milano piatta con l’Europa, bene Iveco

agenzia

Incerta Unicredit, fiacca Generali. Forte Azimut, ok Mediolanum

MILANO, 23 MAG – Nei primi scambi Piazza Affari si muove poco sopra la parità, in linea con le altre Borse europee: il titolo migliore ancora sulla forza del settore Difesa è Iveco, che cresce di quattro punti percentuali, seguito da Azimut in rialzo del 3,9%. Bene anche Prysmian (+2,6%), con Pirelli in aumento dell’1,3%. Nel comparto finanziario, positiva dell’1,2% Mediolanum, con Banco Bpm in rialzo dello 0,4% e Mps dello 0,3%. Piatte Mediobanca e Unicredit, in calo di mezzo punto percentuale Generali. Negli altri settori qualche vendita su Inwit (-0,8%) e Tim, che cede quasi un punto percentuale a 0,39 euro.

