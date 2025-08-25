Borsa: Milano piatta con l’Europa dopo l’avvio di Wall Street

agenzia

Bene Mps e Mediobanca, in calo Stellantis. Euro e spread calmi

MILANO, 25 AGO – Mercati azionari del Vecchio continente tutti attorno alla parità dopo l’avvio di Wall street: la Borsa migliore è quella di Londra che sale dello 0,1%, con Piazza Affari, Francoforte e Amsterdam piatte. In calo dello dello 0,8% Madrid. In attesa che siano ufficializzate le mosse della Fed sui tassi, lo spread tra Btp e Bund tedeschi sale marginalmente a 81 punti base. Euro calmo a quota 1,17 contro il dollaro, Bitcoin debole sui 111mila dollari. Nel settore energia, gas piatto a 33,5 euro al Megawattora, con il petrolio in rialzo di un punto percentuale a quota 64,4 dollari. In questo quadro in Borsa a Milano tra i titoli principali i migliori sono Leonardo e Mps, che salgono dell’1,7%, con Mediobanca e Nexi in rialzo dell’1,1%. Qualche vendita su Prysmian che cede lo 0,8% e su Stellantis in calo di un punto percentuale.

