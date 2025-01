Borsa: Milano piatta, Generali sale sugli scudi

agenzia

Tra le big in luce Tim e Stellantis. Tonfo Prysmian

MILANO, 27 GEN – Piazza Affari ‘galleggia’ sulla parità con i tecnologici, in scia ai competitor in Europa, che frenano il listino ma l’attenzione è puntata comunque sui titoli del risiko bancario. Generali si prende la scena con un rialzo dell’1,92% a 30,25 euro mentre si allarga sempre di più il divario tra la valorizzazione di Mediobanca (+0,18% a 16,50 euro) e Mps (-2% a 6,36 euro). Segno opposto anche tra Unicredit (+0,21% a 43,84%) e Banco Bpm (-0,21% a 8,4 euro) ma questa volta a beneficio del ‘predatore’. In Europa, i titoli azionari hanno annullato la maggior parte del calo iniziale. I ribassi dei titoli tecnologici, dell’energia e dell’industria legati all’intelligenza artificiale sono stati compensati da guadagni in settori difensivi come l’alimentare e la chimica. Tra le big a Milano da segnalare anche il rialzo di Tim (+1,22% a 0,26 euro) e Stellantis (+1,47% a 12,9 euro). Sugli scudi per tutta la seduta Hera (+3,79%) mentre in fondo al listino si schiera Prysmian (-8,75%).

