Borsa: Milano piatta sulle prime trimestrali Usa, giù Leonardo

Attesa per l'inflazione americana, Amsterdam la migliore (+0,5%)

MILANO, 15 LUG – Borse europee e futures sull’avvio di Wall street chiaramente in attesa del dato dell’inflazione statunitense, che verrà pubblicato nel primissimo pomeriggio. Dopo le prime trimestrali Usa del settore finanziario, il listino azionario di Milano gira la boa di metà giornata oscillando attorno alla parità, con Amsterdam che resta la migliore in Europa grazie a un rialzo dello 0,5%, mentre Madrid scende dello 0,4%. In Piazza Affari bene Stellantis e Prysmian che salgono di oltre due punti percentuali. Nel settore finanziario Banca Mediolanum cresce di un punto percentuale, Mediobanca dello 0,7% e Mps dello 0,3%. Unicredit scende dello 0,4% mentre Banco Bpm perde un punto percentuale dopo la corsa di ieri sulla possibile crescita del Credit Agricole e gli scenari dell’Ops lanciata dalla banca guidata da Andrea Orcel. Tra i titoli principali della Borsa milanese debole Tim (-1,3%) e Leonardo, che cede il 2,2%.

