Borsa: Milano poco mossa, corre Leonardo, sprofonda Campari

Bene le banche col Banco,in luce A2A, scivolano Poste e Moncler

MILANO, 18 SET – Piazza Affari poco mossa dopo l’avvio delle contrattazioni, in linea con gli altri listini europei, tutti in attesa delle decisioni della Fed di stasera. Il Ftse Mib si muove attorno alla parità (+0,02%) con Leonardo (+2,2%), Banco Bpm (+1,1%) e A2A (+1%) in testa ai rialzi, davanti a Generali (+0,8%) e Unicredit (+0,6%), che avanza in attesa di nuove mosse su Commerzbank. Tra i bancari si mettono in luce anche Bper (+0,6%) e Mediobanca (+0,5%) mentre in fondo al listino si collocano Campari (-6,3%), che sprofonda dopo l’uscita del ceo Matteo Fantacchiotti a distanza di soli cinque mesi dalla sua nomina, Poste (-3,1%), Moncler (-2,2%), Brunello Cucinelli (-1,6%) e Stm (-1,3%).

