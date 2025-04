Borsa: Milano positiva (+0,5%) con l’Europa dopo Wall Street

agenzia

Banca Generali +6,5% dopo l'offerta Mediobanca, debole Generali

MILANO, 28 APR – Mercati azionari del Vecchio continente tutti in aumento dopo l’avvio di Wall street: la Borsa migliore è quella di Parigi che sale di circa un punto percentuale, seguita da Francoforte in crescita dello 0,8%, con Madrid positiva dello 0,6%. Piazza Affari sale attorno al mezzo punto percentuale, con Amsterdam in aumento dello 0,4% e Londra dello 0,3%. Gli operatori sembrano aspettare chiarimenti dalle trattative sui dazi, con l’euro stabile contro il dollaro a quota 1,136. Lo spread tra Btp e Bund è in discesa a 109 punti base contro i 111 dell’avvio. Nel settore delle materie prime petrolio e gas sostanzialmente stabili rispetto alla chiusura di venerdì, con l’oro in lieve aumento sui 3.300 dollari all’oncia. In questo contesto in Borsa a Milano resta sugli scudi Banca Generali, che sale del 6,5% attorno ai 52 euro dopo l’offerta annunciata da Mediobanca, piatta sui 17,6 euro. Tra le banche forti Mps (+1,8%) e Unicredit, che cresce dell’1,5%. Sempre debole Generali, che scende dell’1,3% a quota 31,5 euro. Negli altri settori, acquisti su Interpump e Saipem, che salgono rispettivamente di tre e due punti base. Fiacche Eni e Leonardo, limate di circa mezzo punto percentuale.

