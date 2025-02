Borsa: Milano positiva, brilla Leonardo, bene Stellantis

agenzia

Bene anche Stm

MILANO, 21 FEB – Piazza Affari si muove in cauto rialzo nelle prime battute della seduta (Ftse Mib +0,27%). Brilla Leonardo (+3,77%) all’indomani dei conti, recupera Campari (+2,3%) aiutata anche al prossimo piano per tagliare i costi. Bene poi tra gli automobilistici Stellantis indifferente al faro acceso dall’Antitrust (+1,86%) e Stm (+1,73%) in un buona giornata per i tecnologici. In fondo al listino principali cedono Ferrari (-0,54%), Terna (-0,49%) ed Hera (-0,45%). Trascurate le banche. Fuori dal gruppo dei big in luce Mfe (+3,2% e +3,4% nelle categorie A e B) che secondo la Stampa sarebbe pronta a lanciare un’offerta d’acquisto sulla partecipata Prosieben (+9,4% a Francoforte) dopo le elezioni tedesche di domenica.

