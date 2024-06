Borsa: Milano positiva con l’Europa dopo l’avvio di Wall Street

agenzia

Indice Ftse Mib +1%, debole Tim

MILANO, 05 GIU – Piazza Affari (+1,05%) si conferma bene intonata in linea con le altre Borse europee dopo l’avvio positivo di Wall Street, alla vigilia dell’atteso intervento sui tassi da parte della Bce. Il sondaggio Adp sui nuovi posti di lavoro americani, sotto le stime, segnala intanto un mercato del lavoro negli Usa in rallentamento offrendo uno spunto alla Fed per cominciare a tagliare i tassi. A Milano sul podio ci sono Ferrari (+2,54%), Nexi (+2,34%) e Mediolanum (+2,1%). Continua invece a soffrire Tim (-1,34%) la peggiore nel paniere principale. Tra i titoli più piccoli bene Mfe categoria A (+3,9%), e con meno slancio Mfe B (+0,83%), dopo le indicazioni sulla raccolta pubblicitaria del gruppo.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA